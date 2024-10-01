Проект "Команда Нижегородской области" стартовал в регионе Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО) прошла торжественная церемония открытия проекта "Команда Нижегородской области". Это образовательная программа развития управленческих команд муниципалитетов, реализуемая правительством Нижегородской области совместно с КУПНО и Нижегородским институтом управления – филиалом РАНХиГС. Проект направлен на формирование профессионального сообщества высокопотенциальных лидеров муниципальных образований Нижегородской области, отвечающего требованиям и вызовам времени.

В торжественном открытии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, депутат Госдумы Артем Кавинов, министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева, руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин, заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Алексей Антонов, директор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Александр Парамонов, ректор КУПНО Роман Марков, глава местного самоуправления Богородского муниципального округа Алексей Коротков, руководитель проекта "Команда Нижегородской области" Мария Самоделкина, директор департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артур Штоян, проректор КУПНО, руководитель образовательного центра "ГосСтарт" Иван Калмыков.

"Нижегородская область – это регион возможностей. Уверен, то обучение, которое вы будете проходить, проекты, которые вам предстоит создавать в рамках программы "Команда Нижегородской области", помогут вам воплотить множество прекрасных идей на благо региона. Это ещё одно из серьезных направлений, которое позволит реализовать себя тем, кто от души хочет служить Родине, создавать и созидать на родной Нижегородской земле и двигаться вверх по карьерной лестнице", - отметил Андрей Гнеушев.

Всего на проект "Команда Нижегородской области" было подано 3 468 заявок от представителей 51 муниципалитета области. По итогам отборочных процедур отобрано 260 лучших, из которых будут сформированы 25 команд для прохождения обучения. Среди них 68% женщин и 32% мужчин. Средний возраст участников – 39 лет, 93% участников имеют высшее образование.

"Мы открыли этот проект в ответ на многочисленные запросы со стороны муниципалитетов и предпринимательского сообщества. Чуть больше половины участников – муниципальные служащие, оставшаяся часть – представители бизнеса и общественных организаций. На мой взгляд, это оптимальная синергия для того, чтобы рождались жизнеспособные проекты, в основе которых будут знания о реальной ситуации на территориях и свежие взгляды", - подчеркнула министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева.

Образовательная программа проекта включает 144 учебных часа, разделенных на пять модулей: "Команда и человекоцентричный подход в управлении", "Командная и личная эффективность", "Точки роста муниципалитетов", "Управление человеческими ресурсами и командами", "Образ муниципального служащего". Обучение стартовало с открытого диалога с министром кадровой политики правительства Нижегородской области Екатериной Лебедевой, а также лекций руководителя центра внедрения технологий бережливого управления и клиентоцентричности КУПНО Ирины Грошевой "Бережливые технологии в проектной работе", депутата Думы Нижнего Новгорода Руслана Станчева "Искусство публичных выступлений", директора центра внедрения клиентоцентричного подхода ВШГУ РАНХиГС Максима Паратунова "Человекоцентричный подход в государственном управлении", эксперта по клиентскому сервису Константина Харского "Ценностное управление и корпоративная культура".

"Когда прочитал, какой был конкурс для участия в проекте, был приятно поражен – 13 человек на место! Лучшие вузы страны могут позавидовать этому! Рад, что среди участников есть и наши - из Воскресенского, Уренского, Ветлужского, Ковернинского, Семеновского округов, - отметил Артем Кавинов. - Символично, что проект стартовал во время проведения саммита БРИКС. Его уже называют геополитической точкой опоры будущего мира, а итоговую декларацию БРИКС, по сути, - коллективным договором ответственности за судьбу планеты. Будем работать единой командой. Уверен, что в нее войдут и участники этого проекта. Плодотворного всем обучения!".

Больше всего среди участников – жителей Нижнего Новгорода, на втором месте – Кстово, на третьем – Павлово, в топ-5 также входит Воскресенский и Навашинский округа.

"В основе образовательной программы - командно-проектный подход, подразумевающий объединение участников в команды для работы над реальными и актуальными запросами на своих территориях. Задача - разработать и реализовать не менее 15 командных проектов, которые сделают жизнь людей в муниципалитетах лучше. 71 процент участников уже имеет идеи для реализации на территории своих муниципалитетов, 52 процентам уже раньше приходилось организовывать свой проект с нуля самостоятельно или в команде, а у 97 процентов есть управленческий стаж", - рассказала руководитель проекта "Команда Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Ранее сообщалось, что восьмой окружной хакатон "Цифровой прорыв" открылся в Нижнем Новгороде.