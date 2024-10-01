Восьмой окружной хакатон "Цифровой прорыв" открылся в Нижнем Новгороде Общество

Восьмой окружной хакатон проекта "Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект" открылся в "Академии Маяк" им. А. Д. Сахарова в Нижнем Новгороде 25 октября. Об этом сообщил корреспондент НИА"Нижний Новгород" с места события.

Участникам хакатона предстоит решить шесть задач от компаний-партнеров, используя искусственный интеллект.

Так, в, частности, ОАО"РЖД" представит кейс по разработке решения на основе ИИ для распознавания маневровых единиц, контроля занятости путей, обеспечения безопасности и охраны труда.

"Хакатон позволит найти кадры для ИT-сферы и новые технологии на основе ИИ, которые можно применять в жизни. В настоящий момент искусственный интеллект уже применяется в Нижегородской области, в частности, в сфере видеонаблюдения для обеспечения безопасности и контроля наполняемости мусорных контейнеров", - рассказал министр информационных технологий и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Начальник центра информационного развития-филиала ОАО "РЖД" Олег Николаев добавил, что компания уже использует ИИ при мониторинге исправности железнодорожного пути и подвижного состава.

Участник хакатона, член команды "НиНо" Иван Ярцев рассказал, что будет решать кейс по определению площади паводков для Сколковского института науки и технологий.

"Со спутника нам предоставят снимки поверхности Земли, и нужно, чтобы нейросеть обнаружила, где в определенный момент будет находиться вода", - объяснил нижегородец.

Хакатон завершится 28 октября.

Ранее сообщалось, что около 60% IT- специалистов вернулось в Нижегородскую область.