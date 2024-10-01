Эксперт-мониторинг событий с 18 по 25 октября 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Итоги саммита БРИКС в Казани", "Технологический суверенитет - основа независимости России", "В.В. Зеньковский о семье и семейном воспитании".

Федеральная тема – Итоги саммита БРИКС в Казани

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов отмечает, что с 22 по 24 октября 2024 года в Казани прошел XVI саммит глав государств и правительств стран-членов БРИКС, ставший главным событием в рамках председательства России в этой организации, включившее в себя около 70 различных мероприятий, в том числе июньскую встречу глав внешнеполитических ведомств в Нижнем Новгороде.

"Официально заявленная, тема "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности" призвана подчеркнуть значимость мероприятия и исключить возможные отсылки к узконаправленным вопросам текущей международно-политической конъюнктуры. Место для главной церемонии было выбрано неслучайно, учитывая, прежде всего, готовность Казани принимать такого рода крупные мероприятия с точки зрения развития подходящей инфраструктуры. Не следует сбрасывать со счетов и символические факторы. Проведение саммита, например, во Владивостоке или Санкт-Петербурге было бы реверансом в сторону Китая, учитывая, например, прочные петербургские связи с Шанхаем, и было бы нетактично по отношению к Индии. В то же время Казань - город с уникальным западно-восточным колоритом, что является посылом новым членам организации, представляющим в большей степени регион Ближнего Востока. Более того, весьма символична была и дата – 24 октября 1945 года был подписан Устав ООН, что явно намекает на недвусмысленные параллели.

В работе саммита приняли участие представители 35 стран. Это первый саммит БРИКС после его значительного расширения в прошлом году с 5 до 9 членов. При этом возникли вопросы по статусу Саудовской Аравии, которая официально запустила процесс вступления, однако до сих пор не стала полноправным членом организации. Возникли предположения, что она даже могла последовать примеру Аргентины, которая при новоизбранном президенте Хавьере Миллее официально отказалась от вступления. Однако согласно заявлению министра торговли Королевства, страна находится в процессе оформления своего членства.

Представляется, что Эр-Рияд сознательно замедлил процесс на фоне разворачивающегося арабо-израильского конфликта. Очевидно, саудиты стремятся играть ключевую роль в урегулировании ситуации, что существенно повысит их статус как региональной державы. Однако для этого необходимо сохранять определенную равноудалённость по отношению к её ключевым участникам. Возможно, Королевство также не урегулировало все проблемы двусторонних противоречий с Ираном, что весьма вероятно является непременным условием для присоединения к БРИКСу. Знаковым явилось присутствие главы Палестины Махмуда Аббаса, а также Президента Республики Сербской Милорада Додика, что явилось важным посылом со стороны участников форума, прежде всего с точки зрения готовности легитимизировать статус новых международных акторов. В этой связи приглашение вновь избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, по сути, означало его официальное признание в качестве главы государства со стороны значительной части незападного мира. Наконец, приезд Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша стал одним из наиболее обсуждаемых сюжетов, касающихся саммита. На фоне его неприезда на "швейцарский саммит мира" это вызвало наиболее негативную реакцию в украинских и части западных медиа.

Очевидно, что даже сам факт такого широкого присутствия политических лидеров на форуме уже является серьезным событием на фоне попыток международной изоляции РФ, запущенной в 2022 году странами коллективного Запада. Не последнюю роль в этом сыграл и тот факт, что на третий год СВО Россия явно побеждает "на земле", а любые будущие договоренности о мире и даже перемирии будут в той или иной степени под её диктовку. В этой связи, очевидно, что как ключевой участник создания послевоенного международного порядка, РФ становится привлекательной для своих союзников как в плане доступа к передовым, с точки зрения текущего боевого опыта, военным технологиям, так и в повышении их статуса в качестве партнеров победившей стороны.

Официально на повестке значились три магистральные темы: развитие многосторонности, адаптация новых членов БРИКС, а также региональные конфликты. После опубликования совместной декларации многие наблюдатели отметили излишнюю "сдержанность" итоговых формулировок, прежде всего по палестинскому и украинскому кейсам. Не было принято решений о новых членах, а также о создании альтернативной финансовой системы. Более того, участники не выразили негатива к международным межгосударственным политическим институтам, включая финансовые, а суть предложений ограничивалась лишь увеличением представительства в них незападных стран.

Однако, следует принимать во внимание ряд факторов. БРИКС не является организацией наподобие ЕС или НАТО, где принцип солидарности на основе жесткого подчинения коллективному решению формировался десятилетиями на фоне экзистенционального противостояния двух мировых систем. Как раз отсутствие жестких рамок и разного рода предварительных условий, трактуемых в их западном понимании, является достаточно привлекательным фактором для большинства стран Глобального Юга, где сохранение национального суверенитета является крайне чувствительной темой. Участники саммита затронуты и значительными внутренними противоречиями. Основа конструкции БРИКС – стратегический треугольник Москва-Пекин-Дели поддерживается зачастую на довольно хрупком балансе и часто на личных контактах трёх политических лидеров. Очевидно, что любое «повышение градуса» грозит потенциальным охлаждением индийско-китайского сотрудничества. Не следует забывать, что экономики многих стран-членов долгое время были тесно интегрированы именно с западными структурами, а серьезный опыт противодействия санкционному давлению есть, пожалуй, только у РФ и Ирана.

Однако, главным здесь является другой фактор. Ещё 4 февраля 2022 года во время встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине во время открытия Олимпийских игр в совместном заявлении была четко обозначена стратегия двух держав. Очень коротко её можно обозначить не как стремление подорвать существующий мировой порядок, а как преодоление западной монополии на трактовку норм и правил этого самого порядка. Так, в тексте Декларации содержится упоминание о недопустимости санкций в отношении любой страны без решения ООН. В противном случае такие действия следует рассматривать как "односторонние агрессивные действия", включая например так называемые «антироссийские санкции», включая беспрецедентную заморозку российских активов. Следует признать, что со стороны авторов документа это достаточно грамотная формулировка, нацеленная на повышение роли ООН и косвенное обвинение коллективного Запада как раз в пренебрежении принятыми международными нормами и процедурами. Именно сохранение роли ООН должно поддерживаться большинством стран Глобального Юга, не обладающих ресурсами на индивидуальном уровне противодействовать несанкционированному давлению.

Также не следует забывать, что некоторые ожидания были сознательно подогреты отдельными западными медиа. Так, британский Economist анонсировал едва ли не появление общей валюты БРИКС уже сразу после данного форума, что никак не согласуется, например, с ранее озвученной позицией Путина, что это «постепенный процесс и вопрос будущего». Очевидно, что по результатам саммита никакого "прорыва" не последовало, что дало возможность приписать ещё одну "неудачу" мероприятию.

Умеренность тона итогового документа в отношении палестинского кризиса также во многом объясняется присутствием на форуме в качестве новых членов стран Ближнего Востока (Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта), имеющих пусть и не диаметрально противоположные, но часто различающие подходы к его урегулированию.

Наконец, тема Украины, которой был посвящён лишь небольшой абзац, что дало возможность ряду экспертов делать выводы, что России не удалось "продвинуть свою повестку по Украине". При этом формулировка абзаца в целом соответствует бразильско-китайскому плану урегулирования, что многие рассматривают как противовес не только "плану победы Зеленского", но и позиции России, озвученной Президентом на коллегии МИД РФ. Однако, нужно понимать, что в настоящее время никаких реальных переговоров не ведется. Более того, нет даже официальных обращений сторон друг к другу с предложением их начать. Фактически стороны сейчас не столько формируют повестку, что не совсем своевременно в условиях динамичной ситуации на фронте, сколько определяют возможную "площадку" для её проведения, а также возможный формат. Одной из таких попыток явился "швейцарский саммит мира" в июне 2024 года суть которого предполагалась в широкой международной легитимизации "плана Зеленского" и последующего приглашения представителей РФ для переговоров уже в рамках заранее определенного формата. В этой связи китайско-бразильская инициатива представляет аналогичную попытку создания переговорной платформы - "Друзья мира", что и было одобрено саммитом БРИКС. В этой связи присутствие Гутерриша означает, что текст Декларации, содержащий данную концепцию, будет направлен в ООН для последующего официального одобрения, что и сделает "друзей мира" единственной переговорной площадкой со статусом одобрения главной международной организацией. При этом, в отличие от швейцарского саммита, в основу которого взята позиция одной из конфликтующих стран (Украины), "друзья мира" не отождествляются полностью с российской позицией, а по ряду пунктов даже расходятся. Всё это означает, что с высокой долей вероятности БРИКС на данном этапе выиграл у коллективного Запада борьбу "за мир", перенеся потенциальные переговоры на "свою территорию".

Федеральная тема – Технологический суверенитет - основа независимости России

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что на расширенном заседании саммита БРИКС 23 октября 2024 года страны-участники объединения приняли Казанскую Декларацию "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".

"Наиболее значимые для России положения Декларации касаются глобального экономического миропорядка: применение таких терминов, как "суверенное равенство" (п.3), "истинное международное сотрудничество" (п.5), "многополярность" и "солидарность, взаимное уважение, справедливость и равенство" (п.6), "недискриминационная многосторонняя торговая система" (п.9) и др. выражают, пожалуй, ключевой смысловой акцент: БРИКС становится системной защитой от западной экономической дискриминации, от "нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции" (п.10), которые коллективный Запад пристрастился использовать для подавления суверенитета стран мира, которых США и их союзники посчитают "виноватыми". Системная защита БРИКС актуальна как для России, которую Запад пытается придушить своими санкциями, для Ирана, который находится под санкционным давлением не одно десятилетие, так и для любой другой страны мира, которой Запад вздумает устроить экономическую опалу.

Революционное изменение глобальной экономической системы в том, что в этой перспективе БРИКС сделает применение Западом метода экономического удушения невозможным. Россия сработала в качестве катализатора формирования именно этого смыслового приоритета БРИКС, который теперь зафиксирован в целом ряде конкретных формулировок Декларации.

Вторая значимая для самоопределения России позиция Декларации состоит в том, что страны БРИКС подтверждают поддержку многосторонней торговой системы "при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО)" (п.9). Это положение отражает то обстоятельство, что сообщество БРИКС не намерено занимать позицию противостояния в отношении ВТО: многочисленные интервью лидеров стран БРИКС подчёркивают, что объединение не намерено действовать "против" кого-либо. Это значит, что статус России в поле отношений ВТО сохраняет своё значение в двояком смысле. Первый – это статус России в экономической системе БРИКС: насколько весомо экономическое тело России в соотношении с экономиками Китая и Индии? Второй – это статус России в отношении с экономиками G-20 (п.7), ВТО (п.9) в отношении системы Всемирного валютного фонда (п.11): насколько весомо экономическое тело России в отношении стран G-20? Состоявшийся саммит БРИКС обостряет вопрос о том, в каком персонально-экономическом качестве Российская Федерация будет присутствовать как в БРИКС, так и в ВТО?

Нетрудно показать, что основы этого статуса связаны с производственными возможностями, с тем, что может произвести Россия для своего внутреннего и для внешнего рынка в несырьевом реальном секторе. Проблемная ситуация в том, что согласно данным Минпромторга, сегодня в России на 10 тыс. человек, работающих в производстве, приходится 19 роботов, при среднемировом значении в 151 (у мирового лидера по уровню роботизации – Южной Кореи – 1012 роботов на 10 тысяч рабочих). Стратегия экономической динамики в рамках текущего президентского цикла требует редактирования по приоритету производительности труда, и первые шаги в этом направлении сделаны: правительство РФ утвердило методику кадрового прогноза для экономики страны.

Как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, важно понять, как будут меняться потребности в рабочих, инженерах, ученых. Это необходимо, чтобы развивать в том числе и технологический, культурный, экономический суверенитет нашей страны. Методика разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. С ее помощью будет формироваться пятилетний прогноз потребности различных отраслей экономики в специалистах. В свою очередь, на его основе планируется рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профессиональным образованием. В ходе выступления на форуме "Производительность 360" в октябре 2024 года замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что причиной дефицита кадров в экономике являются управленческие ошибки руководителей предприятий. По мнению замглавы АП единственный способ для бизнеса сохранять маржинальность — повышать производительность труда. Теперь всё дело в том, чтобы госпрограмма повышения производительности труда заработала в реальном секторе".

Муниципальная тема – В.В. Зеньковский о семье и семейном воспитании

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", и.о. заведующего кафедрой философии и общественных коммуникаций НГЛУ им. Н.А.Добролюбова; доцент каф. социально-правовых дисциплин Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России-Волга, к.филос.н. Павел Седаев отмечает, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

"В наших ранних публикациях мы уже обращались к данному вопросу, который был поднят великими русскими мыслителями В.В. Розановым, И.А. Ильиным, П. Флоренским и Вл.С. Соловьевым. Сегодня обратимся к теме семьи другого замечательного русского мыслителя В.В. Зеньковского.

Василий Васильевич Зеньковский (1881 – 1962), выдающийся русский мыслитель, богослов, протоиерей, известен как автор фундаментального труда "История русской философии". Кроме этого, им написан интересный труд "О религиозном воспитании в семье", где большое внимание уделяется проблемам семьи и семейного воспитания. Будучи глубоко верующим человеком, он разработал свою концепцию православного семейного воспитания. Зеньковский писал о том, что семья является главной духовной ячейкой общества, в которой формируется личность человека. По его мнению "исходной основой социальной жизни нашей является семья, в которой мы вырастаем, и здесь выступает со всей силой органическая форма социальной связности".

Зеньковский считал, что основная задача семейного воспитания заключается в том, чтобы воспитать высокодуховную, нравственную, православную личность. Отсюда вытекает и понятие семьи, члены которой должны быть связаны внутри нее ни экономическими, ни социальными, ни идеологическими мотивами, а духовными скрепами. "Тайна семьи определяется возникновением общности как духовной силы, как реальности; и это значит, что уже в семье раскрывается то, что в духовной жизни мы не обособлены друг от друга". Именно в православной семье создается духовная личность, а "религиозное сознание ребенка лишь оформляется в свете того, что дают ребенку его семейные переживания".

Основная задача родителей, сформировать в своем ребенке правильные нравственные идеалы, которые потом будут приоритетными для него во всей дальнейшей жизни. Именно в ранние годы закладывается правильное отношение к окружающему миру, так как "различные извращения, душевные заболевания, преступность своими корнями уходит к тем ущемлениям детской души, которые имели место еще в семье в ранние года". Одновременно в рамках такого нравственного воспитания ребенка именно на семью ложится не только обязанность за воспитательный процесс, но и ответственность за весь дальнейший духовно-личностный путь человека. Иными словами, задачей семейного воспитания, по мнению Зеньковского, является оформление религиозного сознания в ребенке. А за этим следует стремление постигнуть смысл своего существования, обрести духовные координаты своего пребывания в мире и помочь ребенку, который стремится найти себя в духовном пространстве, и это есть важнейшая задача православной семьи как уникального духовно-религиозного сообщества.

Подводя итог этого небольшого рассказа о взглядах Зеньковского на проблему православного семейного воспитания, можно отметить следующие:

во-первых, специфика православного воспитательного процесса заключается в необходимости придания высокого социального статуса духовно-семейному воспитанию; во-вторых, спецификой педагогического призвания православной семьи является подготовка ребенка не столько к коллективному сотрудничеству, сколько к личной духовно-нравственной ответственности за совершенные поступки.

Ну и, наконец, в-третьих, необходимость понимания семьи в контексте духовной соборности. Именно так семья понимается как единый живой организм.

В заключение хотелось бы отметить, что взгляды Зеньковского актуальны и сегодня. Сегодня российская семья переживает достаточно серьезный кризис, который связан не только с социально-экономическими проблемами, сколько духовно-нравственным состоянием всего российского общества. Поэтому идеи о семье и семейном воспитании, которые развивал Зеньковский будут актуальны и в современной России".