Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Ефремцев Общество

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Ефремцев скончался 26 октября. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель регионального парламента Евгений Люлин.

"У него было столько планов, идей, проектов... Обидно, горько, несправедливо. Александр Ефремцев очень многое сделал для людей, для нашей аграрной отрасли",- рассказал Люлин.

Спикер нижегородского Заксобрания напомнил, что с начала специальной военной операции он одним из первых отправился на Донбасс, повёз помощь бойцам.

"Бывал у самой линии боевого соприкосновения. Александр Ефремцев собственным примером всегда показывал, каким должен быть настоящий патриот",- добавил Евгений Люлин.

Александру Ефремцеву было 50 лет.

В разное время Александр Ефремцев занимал руководящие должности на агропредприятиях Нижегородской области, с 2016 года - советник губернатора Нижегородской области по вопросам сельского хозяйства. В этом же году стал депутатом Заксобрания Нижегородской области.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает свои соболезнования родственникам и коллегам Александра Ефремцева.