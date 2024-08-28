Памятник руководителю Нижегородского театрального училища открыли на Бугровском кладбище Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Памятник на месте захоронения заслуженного деятеля искусств РФ, бывшего руководителя Нижегородского театрального училища Татьяны Цыганковой открыли на Бугровском кладбище в столице Приволжья. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

Автором проекта памятника стал доцент кафедры технологии художественного оформления спектакля Школы-студии МХАТ Валерий Фирсов, а его замысел воплотил скульптор, член Союза художников РФ Сергей Мольков. Средства на монумент собирали нижегородские актеры и известные выпускники Татьяны Цыганковой.

"К сожалению, изоляция 2020 года не позволила выпускникам, друзьям и близким проводить Татьяну Циганкову в последний путь и проститься с ней так, как она заслуживает. Поэтому сегодняшний день — это в некоторой степени отложенное прощание", - отметила замминистра культуры Нижегородской области Ирина Вагина.

На торжественную церемонию открытия памятника на Бугровское кладбище пришли выпускники, друзья, коллеги и близкие Татьяны Цыганковой.

"Мы были знакомы без малого 30 лет, с 1979 года общались, и каждый раз я понимал, что общение с Татьяной Цыганковой меня многому учит. Она учила не только актерской профессии, а учила думать, учила патриотизму и тому, чтобы честно служить искусству", - сказал ректор Школы студии МХАТ, артист МХТ имени А.П. Чехова, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Золотовицкий.

Напомним, что Татьяна Цыганкова ушла из жизни 4 мая 2020 года. Около 50 лет она возглавляла Нижегородское театральное училище. Под ее руководством училище расширилось, и в нем открылось несколько новых отделений, а также училищу было присвоено имя Народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Благодаря ей возникло такое понятие, как "Нижегородская театральная школа", а Нижегородское театральное училище стало явлением общероссийского масштаба.

Также ранее сообщалось, что памятник нижегородскому летчику Валерию Чкалову установят в Москве.