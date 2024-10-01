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Происшествия

Рецидивиста-наркомана поймали в Нижнем Новгороде

27 октября 2024 10:18  [58] Происшествия

Нижегородские полицейские задержали на улице Мончегорской областного центра 30-летнего наркомана-рецидивиста за попытку сбыта наркотического вещества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В рамках оперативных мероприятий стражи порядка установили местонахождение двух тайников-закладок с наркотиками в Дзержинске, которые сделал подозреваемый. Обнаруженное вещество было изъято и направлено на экспертизу, которая подтвердила наличие мефедрона общей массой 19,78 грамм.

Задержанный в ходе допроса признался, что занимается распространением запрещенных веществ и сам употребляет наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За попытку сбыта наркотического вещества мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что мошенники в Нижнем Новгороде под видом лекарств от тяжелых заболеваний продавали наркотики.

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Теги:
МВД Наркотики
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