Рецидивиста-наркомана поймали в Нижнем Новгороде Происшествия

Нижегородские полицейские задержали на улице Мончегорской областного центра 30-летнего наркомана-рецидивиста за попытку сбыта наркотического вещества. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В рамках оперативных мероприятий стражи порядка установили местонахождение двух тайников-закладок с наркотиками в Дзержинске, которые сделал подозреваемый. Обнаруженное вещество было изъято и направлено на экспертизу, которая подтвердила наличие мефедрона общей массой 19,78 грамм.

Задержанный в ходе допроса признался, что занимается распространением запрещенных веществ и сам употребляет наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За попытку сбыта наркотического вещества мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Ведется следствие.

Ранее сообщалось, что мошенники в Нижнем Новгороде под видом лекарств от тяжелых заболеваний продавали наркотики.