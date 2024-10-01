Мошенники в Нижнем Новгороде под видом лекарств от тяжелых заболеваний продавали наркотики Происшествия

Группа мошенников продавала наркотические вещества под видом лекарств от тяжелых заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Нижегородской области.

Согласно информации, аферисты выявляли граждан, страдающих от онкологии. По результатам предварительного исследования под видом инновационных лекарственных препаратов мошенники продавали потерпевшим наркосодержащие вещества.

Отмечается, что преступники уже заключены под стражу, ведется следствие. Один из организаторов мошеннической схемы установлен и объявлен в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что более 2,5 тысячи наркопреступлений выявлено в Нижегородской области в 2024 году.