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Происшествия

Мошенники обманули пенсионерку в Кстове на 4,5 млн рублей

27 октября 2024 13:02  [90] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Пожилая жительница Кстова лишилась порядка 4,5 млн рублей после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

Потерпевшая рассказала, что получила сообщение в одном из мессенджеров от незнакомой женщины. Мошенница сообщила, что банковские счета и личные документы потерпевшей якобы находятся под угрозой.

Кроме того, пенсионерке затем также несколько раз звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Росфинмониторинга и полиции, убеждая женщину "защитить" сбережения.

В итоге, приняв слова незнакомцев за правду, потерпевшая перевела в несколько приемов все свои сбережения на "безопасные счета", продиктованные злоумышленниками. Общая сумма ущерба от действий аферистов составила чуть более 4,5 млн рублей.

Возбуждено дело, мошенников ищут.

Ранее сообщалось, что пенсионерка дважды поверила мошенникам и потеряла более 1,5 млн рублей.

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Теги:
Кстово МВД Мошенничество
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