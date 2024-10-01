Пенсионерка дважды поверила мошенникам и потеряла более 1,5 млн рублей

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Жительницу Автозаводского района мошенники ввели в заблуждение и лишили ее крупной суммы денег.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области, 72-летней пенсионерке поочередно звонили "сотрудники пенсионного фонда" и "правоохранительных органов". Аферисты сообщали потерпевшей о якобы сомнительных банковских операциях по счету.
В надежде спасти свои сбережения женщина доверилась злоумышленникам и согласилась выполнить все указания. На улице Краснодонцев у магазина пенсионерка передала неизвестному более 1 млн рублей.
Помимо этого, на следующий день нижегородка перевела на продиктованный аферистами счёт еще 469 тысяч рублей. Через несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 74-летней нижегородки почти 9 млн рублей.
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