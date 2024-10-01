Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 октября 2024 12:13  [129] Пенсионерка дважды поверила мошенникам и потеряла более 1,5 млн рублей
23 октября 2024 11:06  [199] Жительница Арзамаса лишилась 2,3 млн рублей, спасая квартиру якобы от кредиторов
23 октября 2024 08:37  [615] Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве нижегородца в ходе драки
22 октября 2024 13:57  [406] Нижегородская транспортная прокуратура выясняет причины жесткой посадки вертолета
22 октября 2024 11:58  [499] Вертолёт санитарной авиации совершил жёсткую посадку в Семёновском районе
22 октября 2024 09:56  [448] Онлайн-покупка иномарки обернулась для нижегородца потерей почти 1 млн рублей
21 октября 2024 17:52  [534] Банда мошенников поджигала садовые дома на Бору ради выплаты страховки
21 октября 2024 15:34  [434] Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пострадавшими в Лысковском районе
21 октября 2024 14:27  [534] Около 3 млн рублей потеряла пенсионерка из Балахны за 2 недели общения с мошенниками
21 октября 2024 12:54  [708] Психиатр-нарколог Виталий Балуев признан виновным по делу "борского стрелка"
Происшествия

Пенсионерка дважды поверила мошенникам и потеряла более 1,5 млн рублей

23 октября 2024 12:13  [129] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Жительницу Автозаводского района мошенники ввели в заблуждение и лишили ее крупной суммы денег.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области, 72-летней пенсионерке поочередно звонили "сотрудники пенсионного фонда" и "правоохранительных органов". Аферисты сообщали потерпевшей о якобы сомнительных банковских операциях по счету.

В надежде спасти свои сбережения женщина доверилась злоумышленникам и согласилась выполнить все указания. На улице Краснодонцев у магазина пенсионерка передала неизвестному более 1 млн рублей.

Помимо этого, на следующий день нижегородка перевела на продиктованный аферистами счёт еще 469 тысяч рублей. Через несколько дней она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили у 74-летней нижегородки почти 9 млн рублей.

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Мошенничество Пенсионеры
Поделиться:
Новости по теме
21 октября 2024 14:27  [534] Около 3 млн рублей потеряла пенсионерка из Балахны за 2 недели общения с мошенниками
06 октября 2024 14:47  [869] Мошенники выманили у 74-летней нижегородки почти 9 млн рублей
01 октября 2024 14:25  [747] Более 1,7 млн рублей потеряла нижегородка, пытаясь заработать на инвестициях
30 сентября 2024 09:03  [756] Нижегородка продала квартиру и перевела все деньги на "безопасные счета"
29 сентября 2024 12:39  [762] Нижегородка потеряла 2,5 млн рублей после телефонного звонка мошенника
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph