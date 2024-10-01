Более тысячи человек приняли участие в спортивном фестивале бега "Окская тропа"

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Более тысячи человек приняли участие в спортивном фестивале "Окская тропа" в Богородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Как уточнил глава минспорта региона, за два дня фестиваля в забегах по пересечённой местности на дистанции от 600 м до 31 км по лесу и вдоль Оки, в ночных стартах, квестах и других спортивных активностях приняли участие более 1000 человек.
"Фестиваль спорта и здорового образа жизни "Окская тропа" проходит в Нижегородской области уже седьмой год подряд", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что подрядчик приступил к фасадным работам на ледовом дворце в Нижнем Новгороде.
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