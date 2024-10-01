Подрядчик приступил к фасадным работам на ледовом дворце в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Подрядчик приступил к фасадным работам на строящемся здании ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корпорация развития региона.

Строители заканчивают работы по монтажу "пирога" кровли, состоящего из профлиста, пароизоляции, утеплителя и ПВХ-мембраны. Активно ведутся работы по строительству стен и перегородок из гипсокартона, прокладке внутриплощадочных и внутренних инженерных коммуникаций, монтажу основания ледовых полей, отделке помещений.

Также продолжается благоустройство прилегающей территории.

"Сейчас подрядчик приступил к фасадным работам. В частности, уже ведутся работы по утеплению фасада. Всего на стройплощадке работает 870 человек, задействовано 38 единиц техники", - рассказал руководитель корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, работы по строительству ледовой арены начались в июле 2022 года, её могут достроить раньше срока - в 2024 году.