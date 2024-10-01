Нижегородцев ждёт шестидневная рабочая неделя Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В понедельник стартовала шестидневная рабочая неделя, которая предстоит нижегородцам по случаю Дня народного единства.

В субботу, 2 ноября, в соответствии с Трудовым кодексом, многих работников ждёт сокращённый рабочий день. Затем жители региона будут отдыхать 3 и 4 ноября (воскресенье - понедельник). После этого предстоит сокращённая - четырёхдневная - рабочая неделя.

Следующие длинные выходные наступят только под Новый год и продлятся 11 дней: россияне будут отдыхать с 29 декабря до 8 января включительно. Нерабочие дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу, перенесли на пятницу 2 мая и среду 31 декабря 2025 года.

Ранее правительство России утвердило календарь праздничных дней в 2025 году. Праздновать День защитника Отечества граждане будут два дня: 22 и 23 февраля. Также два дня станут выходными в Международный женский день: 8 и 9 марта.

СПРАВКА: 4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот праздник учреждён в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически он связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. В этот день установлен также день воинской славы России.