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Общество

Электростанции и тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" получили паспорта готовности к отопительному сезону

28 октября 2024 10:28  [87] Общество

Фото: предоставлено Т Плюс

Производственные объекты Нижегородского филиала "Т Плюс" – Дзержинская, Новогорьковская и Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети получили паспорта готовности к отопительному сезону.

Документы подтверждают выполнение всех необходимых условий для обеспечения надёжной работы электростанций и тепловых сетей филиала в условиях максимальных нагрузок. По результатам проведённых проверок их выдали администрации соответствующих муниципальных образований.

При подготовке к отопительному сезону специалисты выполнили все предусмотренные графиком ремонты оборудования ТЭЦ и объектов теплосетевого комплекса – магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, котельных, насосных станций. На электростанциях сформирован нормативный запас резервного топлива. Персонал станций и тепловых сетей филиала прошёл необходимую подготовку к работе, в том числе участвовал в учениях и тренировках.

В межотопительный период Нижегородский филиал "Т Плюс" заменил в Дзержинске и Кстово в общей сложности 14,8 километров трубопроводов магистральных и квартальных тепловых сетей.

"Сделано всё необходимое для того, чтобы наши станции и тепловые сети стабильно прошли отопительный сезон и обеспечили надёжное теплоснабжение жителей", – отметила директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Ирина Гнеушева.

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Теги:
Т Плюс Теплоснабжение Электроэнергия
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