"Теплоэнерго" завершило очередной этап работ по замене теплосетей на улице Бурнаковской Общество

Фото: "Теплоэнерго"

В ночь с 27 на 28 октября завершен очередной этап работ по замене теплосетей, связанный с перекрытием движения по ул. Бурнаковской. Работы проводились в сжатые сроки (чуть более, чем за двое суток), чтобы минимизировать длительность перекрытия дороги на ул. Бурнаковской.

В целом на объекте подрядные организации уже выполнили перекладку участка магистральной линии (диаметром труб 820 мм) - второй очереди от Сормовской ТЭЦ протяженностью почти полкилометра. А в минувшие выходные выполнена прокладке участка магистральных труб диаметром 820 мм и длиной 54 м в теле дороги под ул. Бурнаковская.

В целом работы на объекте планируется завершить до конца ноября с восстановлением благоустройства во временном варианте. Полностью восстановить благоустройство планируется в весенне-летний период 2025 года.