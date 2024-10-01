Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2024 12:22  [64] Три ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в регионе в ноябре
28 октября 2024 11:53  [99] Реставрацию особняка Чернонебова в центре Нижнем Новгороде завершат в ноябре
28 октября 2024 11:45  [119] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по научно-технологическому развитию
28 октября 2024 11:18  [112] "Теплоэнерго" завершило очередной этап работ по замене теплосетей на улице Бурнаковской
28 октября 2024 11:03  [115] Концерт-спектакль о мирных жителях Донбасса покажут в Нижнем Новгороде
28 октября 2024 10:28  [137] Электростанции и тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" получили паспорта готовности к отопительному сезону
28 октября 2024 09:42  [153] Евгений Чинцов: "Жители пришли не только с проблемами, но и с конструктивными предложениями"
28 октября 2024 08:57  [241] Фальсифицированную сметану производили в Нижегородской области
28 октября 2024 08:20  [272] Сильный снегопад придёт в Нижегородскую область в конце недели
28 октября 2024 07:32  [201] Как сменить страховую компанию ОМС? Разъяснения экспертов
Общество

"Теплоэнерго" завершило очередной этап работ по замене теплосетей на улице Бурнаковской

28 октября 2024 11:18  [112] Общество

Фото: "Теплоэнерго"

В ночь с 27 на 28 октября завершен очередной этап работ по замене теплосетей, связанный с перекрытием движения по ул. Бурнаковской. Работы проводились в сжатые сроки (чуть более, чем за двое суток), чтобы минимизировать длительность перекрытия дороги на ул. Бурнаковской.

В целом на объекте подрядные организации уже выполнили перекладку участка магистральной линии (диаметром труб 820 мм) - второй очереди от Сормовской ТЭЦ протяженностью почти полкилометра. А в минувшие выходные выполнена прокладке участка магистральных труб диаметром 820 мм и длиной 54 м в теле дороги под ул. Бурнаковская.

В целом работы на объекте планируется завершить до конца ноября с восстановлением благоустройства во временном варианте. Полностью восстановить благоустройство планируется в весенне-летний период 2025 года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Теплоснабжение Теплоэнерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph