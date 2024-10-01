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Общество

Реставрацию особняка Чернонебова в центре Нижнем Новгороде завершат в ноябре

28 октября 2024 11:53  [99] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Реставрацию особняка купца Якова Чернонебова в переулке Крутом, 11 (литеры А, А1), в котором располагается детсад №181 в Нижнем Новгороде, планируется завершить в ноябре. Об этом сообщили представители мэрии города, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Нижегородка пожаловалась главе города Юрию Шалабаеву на затянувшийся ремонт здания детского сала №181 и поинтересовалась, когда он завершится.

Представители мэрии Нижнего Новгорода ответили, что ремонтно-реставрационные работы ведутся с отставанием от графика из-за особенностей здания детского сада, которое является объектом культурного наследия.

"Для начала работ требовалось их согласовать с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Некоторые элементы здания пришлось восстанавливать полностью, однако погодные условия не всегда благоприятны для выполнения этих работ. Подрядчик планирует завершить ремонтно-реставрационные работы в ноябре", - пояснили представители администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, около 12 млн рублей выделили на реставрацию особняка Чернонебова в Нижнем Новгороде.

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Теги:
ОКН Реставрация
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