Еще 6,3 млн рублей выделили на реставрацию особняка Чернонебова в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Около 6,3 млн рублей направят на реставрацию дома Якова Чернонебова в переулке Крутом, 11 (литеры А, А1) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит отреставрировать главный фасад дома, входную группу, карниз и цоколь.

Заявки принимаются до 11 июля. Итоги аукциона подведут 15 июля.

Реставрация особняка должна завершиться в течение 60 дней с момента заключения контракта.

Напомним, ранее на реставрацию особняка купца Чернонебова направили 5,6 млн рублей.

СПРАВКА:

Дом Якова Чернонебова с въездными воротами был построен в 1895 году по проекту архитектора В. М. Лемке и является объектом культурного наследия регионального значения. Яков Чернонебов являлся крупным коммерсантом и гласным нижегородской думы. Он занимался лесным и пароходным делом, торговлей нефтепродуктами, приобрел в Баку несколько нефтеносных участков (в 1909 году они стали основой для учрежденного им "Нижегородского нефтепромышленного общества"). В 1907 году учредил "Торгово-промышленное и пароходное Товарищество Я. С. Чернонебова" (позже перешедшее в промышленное и пароходное Общество "Волга") Он владел усадьбой до своей смерти в 1913 году. Затем владелицей дома стала его дочь Анна Чернонебова. В 1918 году усадьба была экспроприирована советскими властями. В настоящее в здании располагается детский сад № 181.