Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по научно-технологическому развитию Общество

Фото: РИА Новости

Нижегородская область по итогам 2023 года вошла в топ-5 регионов по научно-технологическому развитию, продемонстрировав высокий уровень инновационной активности. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались 19 показателей, объединенных в четыре группы: человеческие ресурсы и материально-техническая база, задействованные в сфере науки и технологий, масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах.

Максимально возможный балл для регионов - 100, минимальный - 1.

Рейтинг традиционно возглавили Москва (81,15 рейтинговых балла), Санкт-Петербург (70,99). На третьей строчке разместился Татарстан (69,44). Нижегородская область с показателем 64,45 сохранила своё 4 место.

Как отметили авторы исследования, лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге обусловлены исторически высоким уровнем развития науки, наличием научно-исследовательских институтов, функционированием высокотехнологичных производств. На первую тройку лидеров приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года.

В первую десятку, помимо Нижегородской, также вошли Московская (60,32) и Самарская (59,67) области, Пермский край (57,29), Тульская (55,42), Ульяновская (55,03) и Свердловская (54,39) области. На эти регионы приходится 62% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2023 года.

Замыкают рейтинг Ингушетия (7,45), Еврейская автономная область (11,20), Чеченская Республика (13,34) и Хакасия (13,74). По словам авторов исследования, научная жизнь в этих регионах не очень активна и нет передовых производств.