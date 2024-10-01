Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2024 12:48  [7] Работы по благоустройству парка имени 1 Мая идут по графику
28 октября 2024 12:22  [70] Три ярмарки "Покупайте нижегородское" пройдут в регионе в ноябре
28 октября 2024 11:53  [102] Реставрацию особняка Чернонебова в центре Нижнем Новгороде завершат в ноябре
28 октября 2024 11:45  [122] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по научно-технологическому развитию
28 октября 2024 11:18  [114] "Теплоэнерго" завершило очередной этап работ по замене теплосетей на улице Бурнаковской
28 октября 2024 11:03  [116] Концерт-спектакль о мирных жителях Донбасса покажут в Нижнем Новгороде
28 октября 2024 10:28  [140] Электростанции и тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" получили паспорта готовности к отопительному сезону
28 октября 2024 09:42  [155] Евгений Чинцов: "Жители пришли не только с проблемами, но и с конструктивными предложениями"
28 октября 2024 08:57  [241] Фальсифицированную сметану производили в Нижегородской области
28 октября 2024 08:20  [274] Сильный снегопад придёт в Нижегородскую область в конце недели
Общество

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по научно-технологическому развитию

28 октября 2024 11:45  [122] Общество

Фото: РИА Новости

Нижегородская область по итогам 2023 года вошла в топ-5 регионов по научно-технологическому развитию, продемонстрировав высокий уровень инновационной активности. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленного аналитиками РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались 19 показателей, объединенных в четыре группы: человеческие ресурсы и материально-техническая база, задействованные в сфере науки и технологий, масштаб и эффективность научно-технологической деятельности. В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах.

Максимально возможный балл для регионов - 100, минимальный - 1.

Рейтинг традиционно возглавили Москва (81,15 рейтинговых балла), Санкт-Петербург (70,99). На третьей строчке разместился Татарстан (69,44). Нижегородская область с показателем 64,45 сохранила своё 4 место.

Как отметили авторы исследования, лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга в рейтинге обусловлены исторически высоким уровнем развития науки, наличием научно-исследовательских институтов, функционированием высокотехнологичных производств. На первую тройку лидеров приходится почти 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2023 года.

В первую десятку, помимо Нижегородской, также вошли Московская (60,32) и Самарская (59,67) области, Пермский край (57,29), Тульская (55,42), Ульяновская (55,03) и Свердловская (54,39) области. На эти регионы приходится 62% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ и услуг по итогам 2023 года.

Замыкают рейтинг Ингушетия (7,45), Еврейская автономная область (11,20), Чеченская Республика (13,34) и Хакасия (13,74). По словам авторов исследования, научная жизнь в этих регионах не очень активна и нет передовых производств.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука Рейтинг Технологии
Поделиться:
Новости по теме
14 октября 2024 07:25  [837] Нижегородская область заняла 21 место в стране по уровню финансового благополучия
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph