Нижегородская область заняла 21 место в стране по уровню финансового благополучия Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область вошла в топ-30 рейтинга регионов по материальному благополучию населения по итогам 2023 года. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объём вкладов физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые смогли купить квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Отмечается, что в 2023 году в большинстве регионов наблюдалась позитивная динамика, что в значительной степени обусловлено ростом доходов населения.

Так, Нижегородская область набрала 57,62 рейтинговых балла, что позволило занять региону 21 место в России. При этом в 2020 году рейтинг области составлял 43,25 балла (21 место в России), в 2021 году - 44,92 (17 место), а в 2022-м - 48,15 (20 место).

Топ-3 рейтинга занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (100 рейтинговых баллов), Чукотский автономный округ (99,01) и Магаданская область (98,42). В топ-10 также вошли Ненецкий автономный округ, ХМАО, Сахалинская и Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург и Камчатский край.

Как пояснили авторы исследования, лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера и две столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен в них.

А вот замыкают рейтинг материального благополучия Карачаево-Черкесия (7,95 рейтинговых балла), Тыва (7,19) и Ингушетия (2,33).

Напомним, по итогам первого полугодия 2024 года Нижний Новгород занял 33 место в рейтинге городов по уровню зарплат.