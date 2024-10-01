Нижегородские учреждения культуры присоединятся к акции "Ночь искусств" Культура и отдых

Нижегородские учреждения культуры присоединятся ко Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств".

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, основные мероприятия пройдут 3 и 4 ноября и будут посвящены теме "Россия объединяет". Музеи, дома культуры, библиотеки в районах области проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.

Акция приурочена к празднованию Дня народного единства — в честь государственного праздника 4 ноября доступ к постоянным экспозициям Нижегородского государственного художественного музея, Русского музея фотографии, Нижегородского музея-заповедника и государственного музея-заповедника "Болдино" будет бесплатным.

В Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича 4 ноября в 18.30 в рамках акции "Ночь искусств" состоится концерт "Музыка над Волгой", в котором примут участие солисты музыкально-литературного лектория, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Будут исполнены арии и романсы русских и зарубежных композиторов, русские народные песни. Вход на концерт свободный по предварительной регистрации: https://nn-philharmonic.timepad.ru/event/3094229/. Количество мест ограничено.

В Нижегородской областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина мероприятия, приуроченные к "Ночи искусств", пройдут 2 ноября: там состоятся творческие вечера, музыкальные концерты, книжные презентации и др. Кроме того, с 28 октября по 13 ноября в учреждении проходит книжная выставка, посвященная Дню народного единства.

Целый ряд различных мероприятий в рамках "Ночи искусств" запланированы в музее Пушкина в Болдине и в нижегородском филиале.

Кроме того, различные творческие программы, мастер-классы, праздничные концерты и др. мероприятия пройдут в музеях Арзамаса, Дзержинска, Сарова, Семенова, Лукоянова, Павлова и др. районах.

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Ранее сообщалось, что вход в Нижегородский кремль 4 ноября будет ограничен.