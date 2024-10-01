Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
28 октября 2024 18:17  [74] Нижегородские учреждения культуры присоединятся к акции "Ночь искусств"
25 октября 2024 15:08  [502] Рок-н-ролл жив: молодежная драма "Музыка времени" — с 29 октября на Wink.ru
25 октября 2024 10:09  [657] Четыре нижегородских ресторана вошли в топ-10 премии Wheretoeat Center - 2024
25 октября 2024 07:28  [581] НГИАМЗ принимает участие в выставке "Китайские коллекции музеев России" в Казани
24 октября 2024 14:47  [681] Дореволюционный антиминс нашли археологи в центре Нижнего Новгорода
23 октября 2024 13:39  [397] Брат не за брата: "Дети перемен" выйдут на Wink.ru и START в ноябре
23 октября 2024 12:06  [607] Школа-фестиваль Леонида Лундстрема впервые пройдет в Нижнем Новгороде
22 октября 2024 16:25  [415] Наталья Орейро записала свою версию "Рашн гёрлз" к финалу сериала "Комбинация"
22 октября 2024 14:06  [688] Двадцать пять финалистов национального проекта "Родники" выступят на концерте в Нижнем Новгороде 4 ноября
22 октября 2024 10:12  [839] Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород и Дзержинск 29 декабря и 2 января
Культура и отдых

Нижегородские учреждения культуры присоединятся к акции "Ночь искусств"

28 октября 2024 18:17  [74] Культура и отдых

Нижегородские учреждения культуры присоединятся ко Всероссийской культурно-образовательной акции "Ночь искусств".

Как сообщает министерство культуры Нижегородской области, основные мероприятия пройдут 3 и 4 ноября и будут посвящены теме "Россия объединяет". Музеи, дома культуры, библиотеки в районах области проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.

Акция приурочена к празднованию Дня народного единства — в честь государственного праздника 4 ноября доступ к постоянным экспозициям Нижегородского государственного художественного музея, Русского музея фотографии, Нижегородского музея-заповедника и государственного музея-заповедника "Болдино" будет бесплатным.

В Нижегородской филармонии имени М. Ростроповича 4 ноября в 18.30 в рамках акции "Ночь искусств" состоится концерт "Музыка над Волгой", в котором примут участие солисты музыкально-литературного лектория, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Будут исполнены арии и романсы русских и зарубежных композиторов, русские народные песни. Вход на концерт свободный по предварительной регистрации: https://nn-philharmonic.timepad.ru/event/3094229/. Количество мест ограничено.

В Нижегородской областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина мероприятия, приуроченные к "Ночи искусств", пройдут 2 ноября: там состоятся творческие вечера, музыкальные концерты, книжные презентации и др. Кроме того, с 28 октября по 13 ноября в учреждении проходит книжная выставка, посвященная Дню народного единства.

Целый ряд различных мероприятий в рамках "Ночи искусств" запланированы в музее Пушкина в Болдине и в нижегородском филиале.

Кроме того, различные творческие программы, мастер-классы, праздничные концерты и др. мероприятия пройдут в музеях Арзамаса, Дзержинска, Сарова, Семенова, Лукоянова, Павлова и др. районах.

0+

Ранее сообщалось, что вход в Нижегородский кремль 4 ноября будет ограничен.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День народного единства культура Музеи
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph