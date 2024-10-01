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Общество

Нижегородцы приглашаются к участию во Всероссийском социальном конкурсе "Мой добрый бизнес"

28 октября 2024 18:56  [110] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал третий сезон Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) "Мой добрый бизнес". 

Конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса и НКО, поддержке идей и развития направления корпоративной социальной ответственности.

Сезон 2024-2025 годов будет состоять из четырех этапов: заявочный и региональный этапы, проводимые региональным оператором конкурса - Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области, затем межрегиональный и финальный этап – федеральный.

"Мой добрый бизнес" отражает эволюцию социальной ответственности российских предпринимателей. Десять лет назад начинали с нескольких номинаций и небольшого количества конкурсантов. За время существования конкурса в нем приняло участие 9,5 тысячи проектов из 87 регионов. С каждым годом их количество растет, расширяются сферы, в которых работают социальные предприниматели и НКО. В этом году мы обновили список номинаций для малого бизнеса, самозанятых и СОНКО, а также по запросу компаний крупного и среднего бизнеса учредили для них отдельный трек по взаимодействию с социально ответственными предприятиями и НКО", – рассказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"Социальное предпринимательство – это уникальный вид бизнеса, который сочетает в себе коммерческие цели с социальным воздействием. Социальный предприниматель всегда ставит перед собой задачу улучшить жизнь людей или решить конкретную социальную проблему. Например, это может быть создание рабочих мест для уязвимых групп населения, улучшение экологической ситуации или поддержка образования. Часто социальные предприниматели предлагают новые подходы и решения для существующих проблем. Они ищут нестандартные пути, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Конкурс помогает выявить лучшие практики и получить признание на региональном и, возможно, на всероссийском уровне", – отметил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

Сезон 2024-2025 годов будет посвящен двум направлениям. Трек "Помощь со смыслом" - для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и СОНКО. Участники трека могут подать заявки в шести основных номинациях и трех постоянных специальных номинациях. Проекты пройдут отбор на всех этапах конкурса.

Трек "Социальное взаимодействие" рассчитан на компании, оказывающие системную поддержку или имеющие программы сотрудничества с социально ответственным бизнесом и НКО. Участники трека могут подать заявки в трех номинациях, при этом их проекты автоматически перейдут на межрегиональный, а затем на федеральный этап.

Узнать подробную информацию и подать заявку до 18 ноября 2024 года можно на сайте ЦИСС52.РФ в разделе "Поддержка": https://cissno52.ru/moy_dobriy_business/. Телефон для консультирования: 8 (831) 435-15-24.

Напомним, развитием социального предпринимательства в регионе с 2017 года занимается Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области. Подробную информацию о мерах поддержки можно посмотреть на сайте: ЦИСС52.РФ. Деятельность центра позволяет выполнять задачи нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Он реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

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Теги:
Конкурсы Предприниматели Социальные проекты
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