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Общество

Поиски пропавшего 11-летнего мальчика ведутся в Дзержинске

29 октября 2024 08:45  [176] Общество

Одиннадцатилетний Артём Нилов пропал 28 октября в Дзержинске. Об этом сообщили в нижегородском поисково-спасательном отряде "Волонтёр".

Согласно информации, мальчик ушёл из дома на улице Суворова в понедельник в 7:00 и назад не вернулся.

Основные приметы пропавшего ребёнка: худощавое телосложение, рост 110 см, русые волосы, голубые глаза.

Был одет в тёмно-синюю куртку с меховой опушкой, чёрные джинсы, серые кроссовки. С собой у мальчика была серая барсетка.

Поиски шли всю ночь, пока безрезультатно. В ПСО "Волонтёр" пригласили всех неравнодушных нижегородцев присоединиться к поискам ребёнка.

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Теги:
Волонтеры Дзержинск пропавшие
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