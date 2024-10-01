Поиски пропавшего 11-летнего мальчика ведутся в Дзержинске Общество

Одиннадцатилетний Артём Нилов пропал 28 октября в Дзержинске. Об этом сообщили в нижегородском поисково-спасательном отряде "Волонтёр".

Согласно информации, мальчик ушёл из дома на улице Суворова в понедельник в 7:00 и назад не вернулся.

Основные приметы пропавшего ребёнка: худощавое телосложение, рост 110 см, русые волосы, голубые глаза.

Был одет в тёмно-синюю куртку с меховой опушкой, чёрные джинсы, серые кроссовки. С собой у мальчика была серая барсетка.

Поиски шли всю ночь, пока безрезультатно. В ПСО "Волонтёр" пригласили всех неравнодушных нижегородцев присоединиться к поискам ребёнка.