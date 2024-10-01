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Общество

Евгений Люлин призвал предпринимателей обеспечить военных мощной ресурсной поддержкой

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Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Правительство Нижегородской области при поддержке предпринимательского сообщества учредили Фонд народного единства. Фонд будет формироваться за счет добровольных пожертвований от организаций и предприятий, которые работают на территории Нижегородской области. Все средства будут направляться на поддержку добровольцев, которые заключили контракт с министерством обороны России.

Организация, которая заключит соглашение о сотрудничестве, будет ежеквартально перечислять в фонд 5% от налоговой базы налога на прибыль.

Председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин призвал нижегородских предпринимателей поддержать бойцов СВО.

"Много это или мало? Ответ на этот вопрос бизнес даёт сам, исходя из соображений совести и патриотизма. Я бы посоветовал каждому бизнесмену мысленно поставить себя на место бойца, который готовится пойти в бой с вооруженными до зубов западными наемниками. А потом уже решить, сколько пожертвовать для Победы. Ребята готовы отдать за Родину жизнь, они свой выбор сделали. А что готовы сделать вы? 

Победа близка, мы все в это верим. Наши давят на всех направлениях, каждый день взламывая оборону ВСУ, освобождая населенные пункты. Считаю, долг всех, кто трудится в тылу, обеспечить военный успех мощной ресурсной поддержкой. От этого сегодня зависит очень многое. Нужно поддержать, мужики! Там, в окопах, очень ценят и ждут нашу поддержку", - прокомментировал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Фонд
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