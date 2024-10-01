Путин спрогнозировал дальнейший рост ВВП России к концу года на уровне 3,9% Экономика

Президент России Владимир Путин 28 октября провёл заседание по экономическим вопросам. Глава государства заявил, что к концу года рост валового внутреннего продукта (ВВП) может составить 3,9%, сообщает телеканал "360".

Путин предложил участникам заседания обратить внимание на теме российской экономики и тенденциях ее развития. По его словам, в третьем квартале динамика ВВП чуть замедлилась, но в целом ситуация остаётся под контролем.

"Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов. По оценкам МВФ, рост мирового ВВП в 2024 году ожидается 3,2", — уточнил президент.

Напомним, что по итогам третьего квартала текущего года уровень внешнего долга по отношению к ВВП России обновил свой исторический минимум в 14,5%. В июле-сентябре уровень внешней задолженности России продолжил уменьшаться, продемонстрировав новый минимальный уровень в современной истории.