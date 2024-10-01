Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 октября 2024 09:21  [59] Верховный суд запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии
29 октября 2024 07:53  [162] Российские банки начали повышать ставки по вкладам
28 октября 2024 16:20  [52] Путин спрогнозировал дальнейший рост ВВП России к концу года на уровне 3,9%
28 октября 2024 13:45  [284] Смартфоны подорожали в РФ почти на 15%
28 октября 2024 12:33  [316] Более 7 тысяч км дорог построили и реконструировали в России с начала года
28 октября 2024 10:45  [401] Фабрику деревянных игрушек построят в Нижегородской области
28 октября 2024 10:03  [334] Выпуск обновленной купюры 500 рублей перенесли на потом
25 октября 2024 18:02  [711] Проект областного бюджета на 2025 год внесли в нижегородское Заксобрание
25 октября 2024 13:56  [704] Банк России поднял ключевую ставку до 21,00% годовых
25 октября 2024 12:19  [597] Минтруд планирует повысить квоту на наем иностранцев
Экономика

Путин спрогнозировал дальнейший рост ВВП России к концу года на уровне 3,9%

28 октября 2024 16:20  [52] Экономика

Президент России Владимир Путин 28 октября провёл заседание по экономическим вопросам. Глава государства заявил, что к концу года рост валового внутреннего продукта (ВВП) может составить 3,9%, сообщает телеканал "360".

Путин предложил участникам заседания обратить внимание на теме российской экономики и тенденциях ее развития. По его словам, в третьем квартале динамика ВВП чуть замедлилась, но в целом ситуация остаётся под контролем.

"Ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов. По оценкам МВФ, рост мирового ВВП в 2024 году ожидается 3,2", — уточнил президент.

Напомним, что по итогам третьего квартала текущего года уровень внешнего долга по отношению к ВВП России обновил свой исторический минимум в 14,5%. В июле-сентябре уровень внешней задолженности России продолжил уменьшаться, продемонстрировав новый минимальный уровень в современной истории.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph