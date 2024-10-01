Нижегородские власти направят 167 млн рублей на создание модульных лыжных баз Спорт

Фото: Анастасия Макарычева

Правительство региона планирует выделить 167,5 млн рублей на строительство модульных лыжных баз в районах Нижегородской области в 2025 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов на сайте Заксобрания Нижегородской области.

Расходы включают в себя как стоимость самого модульного здания, так снегохода и укладчика лыжни.

"В первоначальном региональном бюджете на 2024 год средства на эти цели не были предусмотрены", - говорится в сообщении.

В 2026 году на создание модульных лыжных баз в Нижегородской области будет выделена такая же сумма – 167,5 млн рублей.

Напомним, комплекс трамплинов у площади Сенной в Нижнем Новгороде включили в реестр недостроев.