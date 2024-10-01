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Общество

Способ укрепления котлована выбирают на улице Горького в Нижнем Новгороде

29 октября 2024 13:36  [126] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро-НН"

Геологи выбирают метод укрепления стартового котлована на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "Метро-НН".

Около пристроя медцентра "Волготрансгаз" геологи бурят шесть скважин на глубину 35 метров, чтобы произвести моделирование и принять решение о том, каким способом проводить укрепление стартового котлована и самого здания.

Риск увеличения трещины в подземном гараже и подпорной стенки здания медцентра "Волготрансгаз" вдоль котлована возник в 2023 году. Оно попало в зону влияния стройки. Однако из-за неправильного строительства самого здания медучреждения произошло отклонение от допустимых значений деформации.

После этого были оперативно предприняты меры для корректировки проекта. Представители МКУ "ГУММиД" вместе с генподрядчиком строительства новых станций метро обследовали основные несущие конструкции здания и продолжают вести геомониторинг, чтобы прекратить возможную просадку грунта и деформацию здания. В настоящее время отклонений не зафиксировано.

В ходе корректировки проектной документации все материалы исследований и предложенные проекты усиления будут проверены Главгосэкспертизой.

"Это обычная практика укрепления грунта и зданий при проведении таких масштабных подземных работ. Особенно для Москвы, где станции метро строят чаще. Достаточно вовремя принимать правильные решения и стабилизировать обстановку вблизи зданий, которые попадают в зону влияния стройки", - прокомментировал гендиректор ГУММиДа Андрей Левдиков.

Напомним, несущие конструкции здания музея нижегородской интеллигенции на улице Максима Горького в Нижнем Новгороде будут укреплены при строительстве метро.

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Теги:
Метро Строительство
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