Неравнодушные нижегородцы и кавалеристка полиции спасли жизнь иностранному студенту Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде молодой человек спрыгнул в воду с бетонного ограждения на Нижне-Волжской набережной. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, к наряду кавалерийского взвода полка ППСП УМВД по Нижнему Новгороду, который нес службу на Нижне-Волжской набережной, обратились трое мужчин, которые стали свидетелями прыжка молодого человека в воду.

Командир отделения прапорщик полиции Алёна Дикмарова взяла на себя координацию действий на месте происшествий, вызвала скорую, а также сообщила об инциденте в дежурную часть отдела полиции. Молодые люди принесли автомобильный трос и скинули его в воду, но спрыгнувший мужчина был уже без сознания.

Один из очевидцев трагедии, Дмитрий Ибатулин, обвязался тросом, спустился к реке и стал вытаскивать пострадавшего. Общими усилиями молодого человека удалость поднять на набережную, где ему оказали первую помощь до приезда медиков.

Спрыгнувшим в воду оказался иностранный студент, который почти не разговаривал на русском. Прибывшие медики госпитализировали его в городскую больницу.

Нижегородцы Дмитрий Ибатулин, Александр Чесноков и Евгений Дивеев не считают свой поступок героическим и, по их мнению, так должен был поступить каждый. Решается вопрос о награждении неравнодушных граждан.

Ранее сообщалось, что тонувшего мужчину спасли у Речного вокзала в Нижнем Новгороде.