Тонувшего мужчину спасли у Речного вокзала в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: tg-канал ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС спасли тонувшего мужчину.

Как сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Нижегородской области, сигнал о том, что в районе Речного вокзала в реке тонет мужчина поступил рано утром.

Неподалёку от места происшествия находился на дежурстве пожарный катер "Вьюн". Сотрудники МЧС - два пожарных и спасатель Приволжского регионального поисково-спасательного отряда сразу выдвинулись к месту, где тонул мужчина. Его благополучно достали из воды и доставили на берег.

По имеющейся информации, мужчина решил искупаться и нырнул в воду с одного из причалов.

Напомним, ранее СКР призвал граждан быть внимательными при нахождении на водоемах.

Ранее сообщалось, что около Чкаловска за борт судна упал мужчина и утонул.