Тонувшего мужчину спасли у Речного вокзала в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС спасли тонувшего мужчину.
Как сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Нижегородской области, сигнал о том, что в районе Речного вокзала в реке тонет мужчина поступил рано утром.
Неподалёку от места происшествия находился на дежурстве пожарный катер "Вьюн". Сотрудники МЧС - два пожарных и спасатель Приволжского регионального поисково-спасательного отряда сразу выдвинулись к месту, где тонул мужчина. Его благополучно достали из воды и доставили на берег.
По имеющейся информации, мужчина решил искупаться и нырнул в воду с одного из причалов.
Напомним, ранее СКР призвал граждан быть внимательными при нахождении на водоемах.
Ранее сообщалось, что около Чкаловска за борт судна упал мужчина и утонул.
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