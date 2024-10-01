Организаторов незаконной миграции будут сажать в тюрьму на 15 лет Общество

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о лишении свободы на срок от 8 до 15 лет за организацию незаконной миграции. Об этом сообщил телеканал "360".

Документ предлагает отнести организацию незаконной миграции группой лиц к числу особо тяжких преступлений. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что ужесточение законодательства будет способствовать обеспечению безопасности в обществе.

"В 2023 году из 879 осужденных по данной статье реальные сроки получили лишь 166 человек, причем четверть из них приговорены к заключению до одного года", - отметил парламентарий.

Напомним, в Госдуму внесли пять законопроектов о противодействии нелегальной миграции. Депутаты также рассмотрят проект закона о штрафах до 60 млн рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранцев. Их рассмотрят в приоритетном порядке и примут до конца 2024 года.