Объемы производства товарной рыбы выросли в Нижегородской области Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области с января по сентябрь вырастили 552 тонны продукции товарной аквакультуры. Это на 46 тонн больше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

По словам министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, за 9 месяцев в регионе вырастили 274 тонны товарной рыбы и 278 тонн рыбопосадочного материала.

"Это очень хорошие показатели! У нас сейчас работают 28 рыбоводных предприятий. Лидирующим по производству продукции товарной аквакультуры является рыбхоз "Полдеревский", который получил свыше 177 тонн рыбопосадочного материала и 102 тонны товарной рыбы. Неплохие результаты показал рыбхоз "Велетьма", по итогам третьего квартала здесь вырастили 83 тонны товарной рыбы", - рассказал Роман Воробьев.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области реализуется программа "Охрана животного мира Нижегородской области", в рамках которой ежеквартально проводится отбор рыбоводных хозяйств, которые претендуют на получение субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на один килограмм реализованной или отгруженной на собственную переработку продукции товарной аквакультуры. Объем финансирования программы в 2024 году составляет более 18,1 млн рублей.

Всего в этом году планируется произвести 592 тонны продукции товарной аквакультуры.

Ранее сообщалось, что границы 16 рыболовных участков на Горьковском водохранилище внесут в новую систему координат.