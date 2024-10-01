Вторая немецкая деревня появится в Нижегородской области
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 октября 2024 17:41  [48] Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области определен на уровне ruА+
29 октября 2024 16:48  [135] Центр беспилотных авиационных систем создали в Нижегородской области
29 октября 2024 16:23  [112] Объемы производства товарной рыбы выросли в Нижегородской области
29 октября 2024 09:21  [234] Верховный суд запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии
29 октября 2024 07:53  [271] Российские банки начали повышать ставки по вкладам
28 октября 2024 16:20  [169] Путин спрогнозировал дальнейший рост ВВП России к концу года на уровне 3,9%
28 октября 2024 13:45  [330] Смартфоны подорожали в РФ почти на 15%
28 октября 2024 12:33  [363] Более 7 тысяч км дорог построили и реконструировали в России с начала года
28 октября 2024 10:45  [454] Фабрику деревянных игрушек построят в Нижегородской области
28 октября 2024 10:03  [370] Выпуск обновленной купюры 500 рублей перенесли на потом
Экономика

Объемы производства товарной рыбы выросли в Нижегородской области

29 октября 2024 16:23  [112] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области с января по сентябрь вырастили 552 тонны продукции товарной аквакультуры. Это на 46 тонн больше показателей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

По словам министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Романа Воробьева, за 9 месяцев в регионе вырастили 274 тонны товарной рыбы и 278 тонн рыбопосадочного материала.

"Это очень хорошие показатели! У нас сейчас работают 28 рыбоводных предприятий. Лидирующим по производству продукции товарной аквакультуры является рыбхоз "Полдеревский", который получил свыше 177 тонн рыбопосадочного материала и 102 тонны товарной рыбы. Неплохие результаты показал рыбхоз "Велетьма", по итогам третьего квартала здесь вырастили 83 тонны товарной рыбы", - рассказал Роман Воробьев.

Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области реализуется программа "Охрана животного мира Нижегородской области", в рамках которой ежеквартально проводится отбор рыбоводных хозяйств, которые претендуют на получение субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на один килограмм реализованной или отгруженной на собственную переработку продукции товарной аквакультуры. Объем финансирования программы в 2024 году составляет более 18,1 млн рублей.

Всего в этом году планируется произвести 592 тонны продукции товарной аквакультуры.

Ранее сообщалось, что границы 16 рыболовных участков на Горьковском водохранилище внесут в новую систему координат.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Производство Рыболовство
Поделиться:
Новости по теме
18 октября 2024 14:51  [808] Границы 16 рыболовных участков на Горьковском водохранилище внесут в новую систему координат
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph