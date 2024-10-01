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Общество

Границы 16 рыболовных участков на Горьковском водохранилище внесут в новую систему координат

18 октября 2024 14:51  [42] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Шестнадцать рыболовных участков, которые сформированы на Горьковском водохранилище, будут переведены в геодезическую систему координат (ГСК-2011). Об этом сообщает министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев пояснил, что новая система координат позволит рыбопромысловикам в режиме реального времени видеть на карте точные границы своего рыболовного участка.

"Это важно для соблюдения законодательства. Поэтому мы пригласили представителей от рыбопромысловых организаций принять участие в обсуждении. Есть рыболовные участки, которые сформированы по судовому ходу и не имеют точных координат. Когда судовой ход меняется, рыбопромысловики, сами того не зная, могут выйти за пределы своего участка и закинуть сети, например, на участок соседнего региона", - сказал Роман Воробьев.

Согласно сообщению, границы рыболовных участков Нижегородской области обозначил филиал государственной лесоучетной организации "Рослесинфорг" "Поволжский леспроект" по заказу министерства. Были пересчитаны географические координаты 11 участков, а также проведена инженерно-геодезическая работа по установлению в ГСК-2011 географических координат пяти рыболовных участков, границы которых определены по судовому ходу. Все работы проводились в присутствии сотрудников министерства и представители рыбопромысловых организаций.

Хозяйствующие субъекты, которые ведут промышленное рыболовство на данных участках, поддержали необходимость определения границ рыбоводных участков в системе координат ГСК-2011.

По итогам заседания комиссии министерству поручено направить в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству необходимые документы для внесения изменений в соответствующее постановление правительства Нижегородской области.

Отмечается, что в новую систему координат будут внесены участки, которые сформировали на Чебоксарском водохранилище и реке Ока.

Ранее сообщалось, что сезон охоты на косулю и бобра открылся в Нижегородской области 1 октября.

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Теги:
Минлесхоз Рыболовство
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