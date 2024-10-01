Почти полторы тысячи свадеб планируется сыграть в Нижегородской области до конца года Общество

Почти полторы тысячи свадеб планируется сыграть в Нижегородской области до конца года, сообщает pravda-nn.ru.

Больше всего заявлений подано на 20.11.2024 (70 заявлений) и на 30.10.2024 (66 заявлений).

Наибольшее число торжественных церемоний бракосочетания запланировано в Нижнем Новгороде.

Так, в Нижегородский Дом бракосочетания подано 393 заявления, в Автозаводский Дворец бракосочетания 287 заявлений, в Заречный Дом бракосочетания поступило 183 заявления.

В районах области среди лидеров Дзержинск (131 заявление), Кстово (71), Арзамас (59) и Бор (57).

Ранее сообщалось, что почти 300 пар нижегородцев заключили брак в красивую дату "24.08.24".