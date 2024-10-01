Отдел ЗАГС Канавинского района с 1 ноября начнёт работу по новому адресу Общество

Фото: ГУ ЗАГС нижегородской области

С 1 ноября отдел ЗАГС Канавинского района Нижнего Новгорода переедет из здания на улице Акимова и будет располагаться по другому адресу: улица Гордеевская, 2Б.

Как сообщили в Главном управлении ЗАГС Нижегородской области, в новом здании будут обеспечены более комфортные условия для сотрудников и посетителей.

"Переезд отдела ЗАГС обеспечит беспрепятственный доступ к получению государственных услуг большему числу жителей района и города. Здесь удобная транспортная развязка, а также созданы максимально комфортные условия для приема посетителей и оптимальные условия для работы специалистов", - прокомментировала руководитель регионального ГУ ЗАГС Ольга Краснова.

Новые телефона Канавинского отдела ЗАГС: 8 (831) 215-70-80, 215-70-82.