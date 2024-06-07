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Культура и отдых

Особняк купца Иконникова в центре Нижнего Новгорода отреставрируют за 37 млн рублей

11 июня 2024 10:34  [77] Культура и отдых

ООО "Фрегат" займется реставрацией дома С. А. Иконникова на улице Малой Покровской, 9 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Контракт был заключен за 37 млн 300 тысяч рублей при начальной (максимальной) стоимости в 37 млн 355 тысяч рублей.

Подрядчику предстоит отремонтировать пол в цокольном этаже здания, поменять двери, установить перегородки, а также отреставрировать декоративные элементы на потолке и стенах.

Реставрация дома должна завершиться до начала декабря 2024 года.

Напомним, реставрация господского дома и вотчинной конторы завершилась в усадьбе Пушкина в Болдине.

Также ранее сообщалось, что церковь Александра Невского в усадьбе сына Пушкина во Львовке планируется отреставрировать в 2025 году.

СПРАВКА:

Дом С. А. Иконникова был построен в 1903-1905 годах, автор проекта неизвестен. Особняк является объектом культурного наследия регионального значения. Дом построен в стиле академической эклектики, в овальных окнах над главным входом прослеживаются признаки модерна. После революции особняк стал частью комплекса зданий, принадлежащих ВЧК (впоследствии НКВД, КГБ). С 1962 года здесь работает Дворец бракосочетаний.

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Теги:
ЗАГС ОКН Реставрация
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