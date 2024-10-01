Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить
Центр репродуктивного здоровья создадут на базе больницы №3
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Поезд Деда Мороза посетит Нижний Новгород 29 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 октября 2024 11:56  [68] Нижегородский медик Алёна Гурьянова награждена в Государственном Кремлевском дворце
30 октября 2024 11:47  [76] Маршрут автобуса А-28 временно сокращён из-за работ на остановке "Щелоковский хутор"
30 октября 2024 11:32  [107] Первый взнос от партнера поступил в нижегородский Фонд народного единства
30 октября 2024 09:45  [146] Россияне смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений
30 октября 2024 07:57  [203] Число российских семей, которым денег хватает на всё, достигло исторического максимума
30 октября 2024 07:16  [201] Отдел ЗАГС Канавинского района с 1 ноября начнёт работу по новому адресу
29 октября 2024 19:04  [372] Движение электросамокатов планируется запретить на центральных улицах Нижнего Новгорода
29 октября 2024 18:41  [379] Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Андрея Черемисинова
29 октября 2024 18:32  [446] Тоннелепроходческий щит арендуют для продления ветки метро в Нижнем Новгороде
29 октября 2024 18:15  [300] Почти полторы тысячи свадеб планируется сыграть в Нижегородской области до конца года
Общество

Нижегородский медик Алёна Гурьянова награждена в Государственном Кремлевском дворце

30 октября 2024 11:56  [68] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Большом зале Государственного Кремлевского дворца в Москве прошла  пленарная сессия III Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение". Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин.

В состав нижегородской делегации вошли представители регионального Минздрава, руководители медучреждений, а также заведующие и сотрудники различных отделений.

Участники мероприятия обсудили ключевые направления развития и достижения российской системы здравоохранения, задачи и перспективы реализации национального проекта "Здравоохранение" в стране. Кроме того, специалисты рассмотрели направления новых национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья", которые возьмут старт в России в следующем году.

По итогам сессии прошло награждение победителей крупных профессиональных состязаний. В числе награжденных - начальник организационно-методического отдела, врач-методист Научно-исследовательского института клинической онкологии "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер" Алёна Гурьянова. Она заняла второе место во Всероссийском конкурсе молодых лидеров – организаторов здравоохранения, приуроченном к 150-летию со дня рождения выдающегося врача и ученого Н.А. Семашко.

Почетный диплом и сертификат на покупку электронной техники нижегородке вручили заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В региональном Минздраве отметили, что во время конкурса сотрудница Нижегородского онкодиспансера состязалась более чем с 13 тысячами специалистов из всех 89 субъектов России.

"От всей души поздравляем нашего доктора, мы с коллегами рады разделить с ней эти радостные эмоции! В "копилке" нижегородских медиков - множество наград и достижений не только всероссийского, но и международного уровня. Министерство здравоохранения области и руководители наших медучреждений всегда мотивируют своих сотрудников к участию в профессиональных конкурсах. Такая активность говорит о высокой вовлеченности специалистов, их желании совершенствоваться в своем мастерстве. Именно таким и должен быть настоящий медик, ведь в этой профессии не бывает границ знания", – отметила министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

Ранее сообщалось, что Галина Михайлова возглавила нижегородскую делегацию на конгрессе "Национальное здравоохранение" в Москве.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Награждение
Поделиться:
Новости по теме
28 октября 2024 15:38  [479] Галина Михайлова возглавила нижегородскую делегацию на конгрессе "Национальное здравоохранение" в Москве
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph