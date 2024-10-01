Нижегородский медик Алёна Гурьянова награждена в Государственном Кремлевском дворце Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Большом зале Государственного Кремлевского дворца в Москве прошла пленарная сессия III Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение". Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на мероприятии присутствовал президент России Владимир Путин.

В состав нижегородской делегации вошли представители регионального Минздрава, руководители медучреждений, а также заведующие и сотрудники различных отделений.

Участники мероприятия обсудили ключевые направления развития и достижения российской системы здравоохранения, задачи и перспективы реализации национального проекта "Здравоохранение" в стране. Кроме того, специалисты рассмотрели направления новых национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Новые технологии сбережения здоровья", которые возьмут старт в России в следующем году.

По итогам сессии прошло награждение победителей крупных профессиональных состязаний. В числе награжденных - начальник организационно-методического отдела, врач-методист Научно-исследовательского института клинической онкологии "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер" Алёна Гурьянова. Она заняла второе место во Всероссийском конкурсе молодых лидеров – организаторов здравоохранения, приуроченном к 150-летию со дня рождения выдающегося врача и ученого Н.А. Семашко.

Почетный диплом и сертификат на покупку электронной техники нижегородке вручили заместитель председателя правительства страны Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В региональном Минздраве отметили, что во время конкурса сотрудница Нижегородского онкодиспансера состязалась более чем с 13 тысячами специалистов из всех 89 субъектов России.

"От всей души поздравляем нашего доктора, мы с коллегами рады разделить с ней эти радостные эмоции! В "копилке" нижегородских медиков - множество наград и достижений не только всероссийского, но и международного уровня. Министерство здравоохранения области и руководители наших медучреждений всегда мотивируют своих сотрудников к участию в профессиональных конкурсах. Такая активность говорит о высокой вовлеченности специалистов, их желании совершенствоваться в своем мастерстве. Именно таким и должен быть настоящий медик, ведь в этой профессии не бывает границ знания", – отметила министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

Ранее сообщалось, что Галина Михайлова возглавила нижегородскую делегацию на конгрессе "Национальное здравоохранение" в Москве.