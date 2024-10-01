Инфляция в Нижегородской области в сентябре снизилась до 7,9% Экономика

Годовая инфляция в Нижегородской области снижается второй месяц подряд и в сентябре составила 7,9% против 8,2% в августе. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Отмечается, что уровень инфляции в регионе в сентябре был ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу (8,3%) и по России в целом (8,6%).

При этом, средние показатели в ПФО снизились впервые с весны до 8,3% (8,9% в августе)

Согласно информации, динамика инфляции связана с увеличением предложения некоторых товаров. Так, например, выросло производство мяса птицы, поэтому цены на него начали снижаться в годовом выражении. Кроме того, значительно увеличилось предложение автомобилей - как за счёт внутреннего производства, так и импорта иномарок. поставок из-за рубежа - соответственно, замедлился годовой рост цен на легковые машины.

При этом, фиксируется прирост цен на услуги - в частности, образовательные. Тем не менее, фиксируется общая тенденция замедления инфляции.

Самый низкий показатель инфляции по ПФО сохранился в Мордовии - 7,4%. За последние 12 месяцев цены на продовольствие здесь выросли меньше, чем в других регионах округа.

Напомним, Банк России на собрании 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов - до 21%. Причиной такого решения назвали увеличение инфляционных ожиданий выше июльских прогнозов.