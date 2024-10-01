Банк России поднял ключевую ставку до 21,00% годовых Экономика

Совет директоров Банка России на собрании 25 октября принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов - до 21%. Причиной такого решения назвали увеличение инфляционных ожиданий выше июльских прогнозов.

Это рекордные значения, сообщает телеканал "360".

"Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты. Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания", - прокомментировали в Центробанке.

Кроме того, Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в перспективе. Согласно прогнозам, учитывающим проводимую денежно-кредитную политику, годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году и до 4,0% в 2026 году.

В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8%, годовая инфляция составила 8,4%.

"Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года. Данное замедление в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов. Внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Денежно-кредитные условия продолжают ужесточаться. С середины сентября повысились ставки денежного и долгового рынка, кредитные и депозитные ставки. Высокие рыночные ставки поддерживают сберегательные настроения населения", - добавили специалисты Центробанка.