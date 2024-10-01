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Общество

Второй форум "Завтра зависит от нас"открылся в Нижнем Новгороде

30 октября 2024 14:00  [128] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Второй региональный форум "Завтра зависит от нас" открылся в "КУПНО.СТАРТ" в Нижнем Новгороде 30 октября. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород"с места события. 

На форуме собрались более 150 специалистов патриотического воспитания, военно-патриотических клубов, волонтеры из 35 районов Нижегородской области. 

В рамках форума состоялось открытие фотовыставки волонтеров из различных регионов России, в том числе, из Нижегородской области и Краснодарского края "За лентой". Они в разное время бывали в местах боевых действий на Донбассе. Также представлена выставка плакатов "Решимость и мужество", посвященная бойцам СВО. 

"Форум больше ориентирован не на работу с молодежью, а на методическую работу организаций, которые ведут работу с молодыми людьми. Также в Нижегородской области для патриотического воспитания проводится "Зарница". Проект переформатировался в "Зарницу 2.0" и проводится совместно с "Движением Первых". Во время подготовки к "Зарнице" учителя и педагоги нацелены на то, чтобы привить молодежи правильные ценности. Также в Нижегородской области проводится слет поисковых отрядов ПФО. В этом году наш регион занял второе место в рамках этого слета", - рассказал заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский. 

Исполнительный директор учебно-исторического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" Андрей Нестеренко добавил, что во время форума предстоит найти новые подходы в работе с молодежью, а также поддержать действующие и создать новые патриотические проекты. 

К нижегородским участникам мероприятия также присоединится команда из города Харцызск в ДНР.

Ранее сообщалось, что презентация книги "ПоэZия русской зимы" прошла в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Патриотизм СВО Форум
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