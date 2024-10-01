Андрей Гнеушев вручил награды победителям регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев принял участие в церемонии награждения победителей регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в региональном этапе победу одержали проекты, направленные на улучшение жизни людей и поддержку общества.

Победителей среди волонтеров, НКО и представителей бизнеса наградили в следующих номинациях: "Волонтер года", "Наставник года", "#МЫВМЕСТЕ - Россия", "Обучение служением", "Помощь людям", "Страна возможностей", "Территория для жизни", "Ответственный бизнес", "Ответственный бизнес. МСП", "Социальный предприниматель" и "Поступок года".

"Сегодня мы отмечаем не только личные достижения победителей, но и вклад каждого из них в общее дело. Ваша работа становится ярким примером того, как совместные усилия могут изменить регион, страну и мир к лучшему. Поздравляю всех победителей регионального этапа премии и желаю дальнейших успехов, новых побед и вдохновения", - отметил заместитель губернатора.

В этом году от Нижегородской области было подано 659 заявок. Регион стал одним из лидеров по числу победителей регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Победителями регионального этапа стали 36 человек, а пятеро лучших представят регион в финале премии.

По словам министра молодежной политики региона Светланы Ануфриевой, из 36 призёров регионального этапа первые места заняли 18 человек.

"Наградить наших волонтеров — значит поблагодарить их за социально-значимые проекты. Многие из них также стали финалистами федерального этапа, и уже в декабре всем регионом будем волноваться за их результаты", - сказала министр.

Награждение лучших проектов национального трека состоится в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ с 4 по 8 декабря в Москве. По традиции в награждении лауреатов премии принимает участие президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что нижегородский медик Алёна Гурьянова награждена в Государственном Кремлевском дворце.