Глеб Никитин: "День народного единства - один из самых важных праздников в нашем календаре" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём народного единства.

"Уважаемые жители Нижегородской области! От всего сердца поздравляю вас с Днём народного единства!

Сегодня это один из самых важных праздников в нашем календаре. И особенно ценно, что День народного единства - родом именно из Нижегородской области. Находясь здесь, в Нижнем, где Минин когда-то обращался к жителям города, нельзя не проникнуться ощущением гордости. В сложнейших условиях нижегородцы тогда смогли бросить вызов хаосу и разрухе, собрать силы и выбить из Москвы врага, защитив свою землю, веру и язык. Преданность Родине, ответственность за судьбу народа, готовность справиться с самыми непростыми вызовами – эти качества во все времена были свойственны нижегородцам", - говорится в тексте поздравления.

"Нижегородская область находится в самом сердце России, на слиянии двух великих рек – Оки и Волги, которые в разные времена сыграли важную роль на пути роста и развития России. Здесь веками живут в мире и согласии представители разных народов и конфессий, творческие и талантливые люди. Именно из человеческих судеб складывается единство нашей страны. В самой истории Народного ополчения много необычного и удивительного, но главным остается воля людей, добившихся мира и победы для родной земли.

Нижегородцы и сегодня проявляют настоящее мужество, защищая Родину на передовой и выполняя свой долг. В этом, безусловно, есть историческая преемственность, связь с героями прошлого. Как и века назад, сейчас нам приходится защищать веру, язык, традиции, память предков. И всё обязательно получится!

Поздравляю всех с Днём народного единства, желаю добра и благополучия!", - сказал Глеб Никитин.