Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Ярмарки "Покупайте нижегородское" в ноябре
Режим работы реверсивной полосы изменили на Борском мосту
Аэропорт Нижнего Новгорода переходит на осенне-зимнее расписание
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 октября 2024 18:02  [70] Улицу Ильинскую в Нижнем Новгороде перекроют из-за реконструкции трамвайных путей в ноябре
30 октября 2024 17:38  [87] Проект закона о дополнительном отпуске за сдачу ГТО направили в кабмин
30 октября 2024 17:15  [118] График работы реверсивной полосы на Борском мосту изменится с 1 ноября
30 октября 2024 16:38  [112] Готовность спецтехники для работы зимой проверили в Канавине
30 октября 2024 16:20  [130] Семейный парк планируют создать на левом берегу Оки в Нижнем Новгороде
30 октября 2024 15:26  [154] Андрей Гнеушев вручил награды победителям регионального этапа премии #МЫВМЕСТЕ
30 октября 2024 14:59  [164] Социальные предприниматели обсудят тренды и обменяются опытом на форуме ОМК в Нижнем Новгороде
30 октября 2024 14:37  [167] Новый сельский Дом культуры открыли в поселке Арья в рамках нацпроекта "Культура"
30 октября 2024 14:14  [199] Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Нижегородской области в выходные
30 октября 2024 14:00  [198] Второй форум "Завтра зависит от нас"открылся в Нижнем Новгороде
Общество

Проект закона о дополнительном отпуске за сдачу ГТО направили в кабмин

30 октября 2024 17:38  [87] Общество

Фото: с сайта ГТО

Дополнительные дни отпуска за сдачу ГТО предложили давать россиянам. Соответствующий законопроект в правительство РФ направила фракция ЛДПР, сообщает телеканал "360".

"Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким предложили предоставлять россиянам дополнительные оплачиваемые дни к отпуску за сдачу нормативов ГТО", заявили в партии.

Законопроектом также предлагается освобождать сотрудников от работы в день сдачи ГТО.

Авторы инициативы предполагают, что такие меры будут мотивировать россиян заниматься физкультурой и спортом.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что "многих поднимет с дивана" возможность отдохнуть лишнее время за счёт сдачи ГТО.

Напомним, с 2025 года в России вводится новый налоговый вычет - за выполнение норм ГТО. Его смогут получить россияне, которые выполнили нормативы испытаний комплекса "Готов к труду и обороне", соответствующие их возрастной группе, и которые были награждены знаком отличия и подтвердили полученный ранее знак отличия.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГТО Законопроекты Отдых
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph