Проект закона о дополнительном отпуске за сдачу ГТО направили в кабмин

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Дополнительные дни отпуска за сдачу ГТО предложили давать россиянам. Соответствующий законопроект в правительство РФ направила фракция ЛДПР, сообщает телеканал "360".
"Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким предложили предоставлять россиянам дополнительные оплачиваемые дни к отпуску за сдачу нормативов ГТО", заявили в партии.
Законопроектом также предлагается освобождать сотрудников от работы в день сдачи ГТО.
Авторы инициативы предполагают, что такие меры будут мотивировать россиян заниматься физкультурой и спортом.
Леонид Слуцкий подчеркнул, что "многих поднимет с дивана" возможность отдохнуть лишнее время за счёт сдачи ГТО.
Напомним, с 2025 года в России вводится новый налоговый вычет - за выполнение норм ГТО. Его смогут получить россияне, которые выполнили нормативы испытаний комплекса "Готов к труду и обороне", соответствующие их возрастной группе, и которые были награждены знаком отличия и подтвердили полученный ранее знак отличия.
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