Проект закона о дополнительном отпуске за сдачу ГТО направили в кабмин Общество

Фото: с сайта ГТО

Дополнительные дни отпуска за сдачу ГТО предложили давать россиянам. Соответствующий законопроект в правительство РФ направила фракция ЛДПР, сообщает телеканал "360".

"Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким предложили предоставлять россиянам дополнительные оплачиваемые дни к отпуску за сдачу нормативов ГТО", заявили в партии.

Законопроектом также предлагается освобождать сотрудников от работы в день сдачи ГТО.

Авторы инициативы предполагают, что такие меры будут мотивировать россиян заниматься физкультурой и спортом.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что "многих поднимет с дивана" возможность отдохнуть лишнее время за счёт сдачи ГТО.

Напомним, с 2025 года в России вводится новый налоговый вычет - за выполнение норм ГТО. Его смогут получить россияне, которые выполнили нормативы испытаний комплекса "Готов к труду и обороне", соответствующие их возрастной группе, и которые были награждены знаком отличия и подтвердили полученный ранее знак отличия.