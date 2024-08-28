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Экономика

Россияне могут получить налоговый вычет за выполнение нормы ГТО

21 сентября 2024 15:06  [59] Экономика

Россияне могут получить налоговый вычет за выполнение нормы ГТО. Об этом РИА Новости рассказал зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

 "С 2025 года в России вводится новый налоговый вычет — за выполнение норм ГТО. Его смогут получить россияне, которые выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующие их возрастной группе, и которые были награждены знаком отличия и подтвердили полученный ранее знак отличия", — сказал Амир Хамитов.

По словам Амира Хамитова, максимальная сумма для вычета за ГТО составляет 500 рублей в месяц. Претендовать на вычет может официально трудоустроенный работник, прошедший дополнительную диспансеризацию, которую проводят ежегодно или один раз в два года в поликлиниках по полису ОМС.

В феврале президент России Владимир Путин во время оглашения ежегодного послания Федеральному собранию сообщил, что со следующего года будут предоставляться налоговые вычеты для тех, кто регулярно проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. 

Ранее сообщалось, что Минфин предложил ввести вычеты по НДФЛ за сдачу ГТО и участие в диспансеризации. Также сообщалось, что система допбаллов за знак отличия ГТО может появиться в России.

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Теги:
ГТО Налоги
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