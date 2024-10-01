Четкая система мер поддержки для участников СВО выстроена во всех регионах ПФО Политика

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров 30 октября в Чувашии в режиме видеоконференции провел совещание с главами регионов округа по вопросам комплектования ВС РФ военнослужащими по контракту. В совещании также принял участие временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенков. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Основной темой совещания стало подведение итогов работы за десять месяцев 2024 года и планирование деятельности до конца года. Было отмечено, что в регионах округа для военнослужащих и членов их семей действуют меры социальной поддержки, перечень которых постоянно расширяется. Работают филиалы государственного фонда "Защитники Отечества", созданные по поручению президента России Владимира Путина.

"В каждом регионе выстроена четкая система поддержки участников СВО. Желание защищать Родину, близких и родных достойно глубокого уважения. Важно, чтобы военнослужащие и их семьи были обеспечены всем необходимым", – сказал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

Отдельное внимание было уделено комплексу мероприятий по повышению обороноспособности.

В ходе обсуждения главы субъектов ПФО доложили о принимаемых регионами мерах и полученных результатах. На совещании выработаны конкретные предложения по повышению эффективности работы для безусловного выполнения задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Так, по Указу Президента РФ Владимира Путина выплаты от Минобороны РФ увеличены до 400 тысяч рублей. В итоге для тех, кто заключает контракт с Минобороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременная материальная поддержка составит 1 млн 205 тыс. рублей: 400 тыс. — от Минобороны РФ, 500 тыс. — от региона и 305 тыс. — от города.

В Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции. Подробную информацию о службе по контракту, зачислении в новые военные формирования, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.