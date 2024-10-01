Парковку запретят на участке улицы Интернациональной с 20 ноября

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В Нижнем Новгороде на улице Интернациональной в районе строения №1Б на улице Июльский дней с 20 ноября планируется ввести ограничение на остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".
"Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств", – пояснили в ЦОДД.
Специалисты центра рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что парковка транспортных средств будет ограничена на участке улицы Лубянской с 31 октября.
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