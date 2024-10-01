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Общество

Парковку запретят на участке улицы Интернациональной с 20 ноября

30 октября 2024 18:54  [103] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на улице Интернациональной в районе строения №1Б на улице Июльский дней с 20 ноября планируется ввести ограничение на остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения".

"Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств", – пояснили в ЦОДД.

Специалисты центра рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что парковка транспортных средств будет ограничена на участке улицы Лубянской с 31 октября.

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Теги:
Канавинский район Парковка
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