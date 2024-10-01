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Общество

"Госуслуги" предлагают пользователям поменять почту Gmail на российские аналоги

30 октября 2024 19:35  [139] Общество

Пользователям портала "Госуслуги", которые регистрировали свою учетную запись при помощи почтового сервиса Gmail, предлагают воспользоваться переносом почтового адреса на другие платформы - в частности, на XMail от VK. Соответствующие сообщения уже стали получать ряд пользователей Госуслуг.

"Вы используете для доступа к "Госуслугам" почту @gmail.com. На нее приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля. Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать", - говорится в сообщении.

Пользователям предлагается заменить почту @gmail.com на любую другую, указав новый адрес в настройках личного кабинета. При этом в сообщении указывается, что можно воспользоваться сервисом @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с "Госуслугами".

Как сообщалось ранее, Google ограничил создание новых аккаунтов в России.

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Теги:
Госуслуги Интернет
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