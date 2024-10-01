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Общество

Готовность теплоэнергетических объектов "Теплоэнерго" к работе в условиях зимы подтвердила комиссия

31 октября 2024 12:09  [79] Общество

Фото: "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" получило паспорт готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов. На производственных объектах предприятии работала специальная комиссия Ростехнадзора и представителей администрации Нижнего Новгорода. По итогам проверки АО "Теплоэнерго" получило основной документ, подтверждающий выполнение предприятием всех необходимых подготовительных работ на источниках тепловой энергии и теплосетевом комплексе.

Получение паспорта готовности свидетельствует о готовности АО "Теплоэнерго" к работе в условиях зимнего периода.

Напомним, отопительный период начался в этом году 1 октября, и уже в течение первых суток АО "Теплоэнерго" подало ресурс до границы эксплуатационной ответственности на 60% объектов в зоне своей ответственности в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах.

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Теги:
Теплоэнерго
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