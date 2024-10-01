Глава Центробанка объяснила повышение ключевой ставки Экономика

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме 31 октября объяснила повышение ключевой ставки.

Как сообщает ТАСС, речь идет о мерах, которые были приняты своевременно.

Так, по словам главы ЦБ РФ, если бы решение о повышении ставки не состоялось бы, то это могло нанести ущерб экономике.

"Нам пришлось потом ее "дергать" гораздо больше и держать на более высоком уровне более продолжительное время. Цена для всей экономики была бы больше", - указала глава Центробанка.

Напомним, что Банк России 25 октября поднял ключевую ставку до 21,00% годовых.