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Общество

"Почта России" предложила ограничить интернет-торговлю товарами из-за границы

30 октября 2024 19:11  [36] Общество

Руководство "Почты России" направило в правительство РФ предложение ограничить доступ к интернет-торговле товарами из-за границы. Об этом сообщил телеканал "360".

В частности, "Почта России“ предложила принять в России дополнительные условия для желающих попасть в реестр операторов электронной торговли.

Среди озвученных условий: физическое присутствие компании на территории России, подключение к единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД, уставный капитал не менее 100 млн рублей и ряд других. Эти меры повысят долю "Почты России" на рынке, при этом ограничив количество маркетплейсов и экспресс-перевозчиков.

Напомним, Минцифры до конца текущего года представит новую стратегию развития "Почты России".

Как сообщалось ранее, Нижегородская область и "Почта России" будут развивать почтовую сеть в регионе. Соответствующее соглашение подписано в августе.

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Теги:
Интернет Почта Торговля
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