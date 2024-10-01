Дорогу отремонтировали на Автозаводе после вмешательства прокуратуры Общество

Фото: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области

Администрация Нижнего Новгорода отремонтировала дорогу в Автозаводском районе города по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Житель Автозаводского района пожаловался в прокуратуру на ненадлежащее состояние участков дорог вдоль многоквартирных домов №№ 2, 6 по улице Обнорского.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что техническое состояние проезжей части отрезков дорог не соответствует требованиям ГОСТ.

Для устранения нарушений прокуратура направила иск в суд об обязании мэрии Нижнего Новгорода и администрации Автозаводского района отремонтировать дорожное покрытие на участках улицы Обнорского.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора.

Напомним, прокуратура обязала отремонтировать автомобильный мост над шлюзами Городецкого гидроузла.