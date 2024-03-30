Внеплановый ремонт начался на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе Общество

Фото: vk.com/nigges

Внеплановый ремонт начался на мосту на дамбе Нижегородской ГЭС в Городецком районе региона. Об этом сообщается в группе гидроэлектростанции в соцсети "Вконтакте".

Ремонт на водосливной плотине необходим для того, чтобы обеспечить работоспособное состояние переправы до начала работ по замене пролетных строений.

"Необходимость внеплановых работ вызвана продолжающимся проездом большегрузов по мосту со значительным превышением массы более 15 тонн, нарушением требований знаков, запрещающих проезд грузового транспорта по переправе", - говорится в сообщении.

На время ремонта моста организовано реверсивное движение. Автомобилистам нужно учитывать дорожную обстановку или выбирать альтернативные пути следования.

Ремонт моста планируется завершить до конца апреля.

Ранее на сооружении запретили движение транспортных средств общей массой более 15 тонн.

Напомним, движение автотранспорта по старому Борскому мосту будет прекращено с 26 марта.