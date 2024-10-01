Инвесторы, реализующие приоритетные проекты в сфере АПК, получат дополнительную поддержку Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

31 октября на заседании Заксобрания региона депутаты приняли в двух чтениях изменения в закон "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Нижегородской области".

Изменениями предусмотрена дополнительная поддержка тех инвесторов, которые реализуют инвестпроекты в сфере сельхозпроизводства. В частности, особые условия в предоставлении льгот будут действовать для производств с объёмом инвестиций более 25 млрд рублей.

Председатель ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что развитое сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности страны, поэтому депутаты считают необходимым поддержать нижегородских аграриев, реализующих крупные инвестиционные проекты.

"Такие проекты отличаются капиталоёмкостью и длительными сроками окупаемости, поэтому важно предоставить дополнительную поддержку", - отметил Люлин.

В настоящее время срок действия налоговых льгот, предоставляемых таким инвесторам, ограничен сроком окупаемости проекта и составляет не более пяти лет. В исключительных случаях возможна пролонгация, но не более чем на два года. Кроме того, срок действия льготы по налогу на имущество организаций для проектов в сфере АПК с объёмом инвестиций более 40 млрд рублей ограничен сроком окупаемости инвестпроекта с учётом дисконтирования и составляет не более 20 лет.

Внесённые в закон изменения увеличивают срок предоставления льготы по налогу на имущество организаций для инвестпроектов в области сельхозпроизводства с объёмом инвестиций более 25 млрд рублей до 15 лет, но не более срока окупаемости инвестпроекта с учётом дисконтирования.

"Теперь инвесторы, реализующие крупные проекты в сфере АПК, смогут получить налоговые льготы по налогу на имущество и на прибыль на более длительный период. В зависимости от инвестиционной площадки проекта, налоговые ставки могут быть различными. Например, если это гринфилд, ставка может быть снижена до нуля", - прокомментировал председатель комитета ЗСНО по экономике Игорь Норенков.